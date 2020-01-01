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Манджукич может присоединиться к Манчестер Юнайтед зимой - Tuttosport

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Хорватский футболист оказался не нужен Маурицио Сарри в Ювентусе.
Марио Манджукич
Марио Манджукич
Getty Images

Форвард Ювентуса Марио Манджукич перейдет в Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

Хорват не входит в планы главного тренера туринцев Маурицио Сарри.

Издание утверждает, что “красные дьяволы“ рассматривают варианты усиления атакующей линии и интересуются услугами футболиста.

Отмечается, что Марио близок к подписанию предварительного соглашения с МЮ, но детали контракта пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Манджукич может продолжить карьеру в Бундеслиге.

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Теги: футбол, Марио Манджукич, Манчестер Юнайтед
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