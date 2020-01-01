Манджукич может присоединиться к Манчестер Юнайтед зимой - Tuttosport
Хорватский футболист оказался не нужен Маурицио Сарри в Ювентусе.
Форвард Ювентуса Марио Манджукич перейдет в Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.
Хорват не входит в планы главного тренера туринцев Маурицио Сарри.
Издание утверждает, что “красные дьяволы“ рассматривают варианты усиления атакующей линии и интересуются услугами футболиста.
Отмечается, что Марио близок к подписанию предварительного соглашения с МЮ, но детали контракта пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что Манджукич может продолжить карьеру в Бундеслиге.
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