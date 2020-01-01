Легендарный экс-вратарь МЮ назвал основную проблему "красных дьяволов"

Ван дер Сар считает, что нынешнему МЮ не хватает харизматичных игроков.

Именитый экс-голкипер Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар, ныне работающий генеральным директором Аякса, высказа свое мнение относительно текущих неудач “красных дьяволов“.

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“Когда я пришел в МЮ, в команде были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гарри Невилл и Рой Кин. У нас всегда были харизматичные люди с характером. Но в последние годы таких личностей в Манчестер Юнайтед не было. Отсюда разница в результатах.

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Сложно добиться таких результатов, как раньше. Ситуация сильно изменилась. Нет никакого прогресса, меняются тренера. Манчестер Юнайтед купил молодых и малоопытных игроков, которые хотят побеждать. Раньше они покупали других футболистов“, - цитирует Ван дер Сара ESPN.

Отметим, что после 8-ми сыгранных матчей “красные дьяволы“ занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 9 очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поссорился со своими подопечными.