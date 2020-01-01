Гвардиола: У нас есть только один игрок, которого клуб не продаст даже за 500 миллионов

Наставник Манчестер Сити не дает игрового времени футболисту, в которого очень сильно верит.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что самым перспективным игроком команды является молодой полузащитник команды Фил Фоден. Об этом говорится в новой книге Гвардиолы "Сити Пепа: Становление суперкоманды".

"Мы предоставили новый контракт Фодену не случайно. Есть только один игрок, которого Манчестер Сити не продаст ни за какие деньги, даже за 500 миллионов евро - и это Фил Фоден.

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Он никуда не уходит - он игрок Ман Сити. Мы никого не будем покупать на эту позицию. Когда уйдет Давид Силва, мы точно знаем, кто станет нашим новым волшебником", - приводит цитату из новой книги издание The Sun.

Отметим, что в нынешнем сезоне Фоден сыграл только 102 минуты за клуб, 90 из которых - в Кубке Лиги против Престона.

Ранее Хосеп Гвардиола признался, что постоянно извиняется перед Филом Фоденом за отсутствие игровой практики.