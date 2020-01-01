Гвардиола: У нас есть только один игрок, которого клуб не продаст даже за 500 миллионов
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что самым перспективным игроком команды является молодой полузащитник команды Фил Фоден. Об этом говорится в новой книге Гвардиолы "Сити Пепа: Становление суперкоманды".
"Мы предоставили новый контракт Фодену не случайно. Есть только один игрок, которого Манчестер Сити не продаст ни за какие деньги, даже за 500 миллионов евро - и это Фил Фоден.
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Он никуда не уходит - он игрок Ман Сити. Мы никого не будем покупать на эту позицию. Когда уйдет Давид Силва, мы точно знаем, кто станет нашим новым волшебником", - приводит цитату из новой книги издание The Sun.
Отметим, что в нынешнем сезоне Фоден сыграл только 102 минуты за клуб, 90 из которых - в Кубке Лиги против Престона.
Ранее Хосеп Гвардиола признался, что постоянно извиняется перед Филом Фоденом за отсутствие игровой практики.
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