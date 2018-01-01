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Мойес может вернуться в АПЛ

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Шотландский специалист готов возобновить тренерскую карьеру после паузы.
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес
Getty Images

Шотландский тренер Дэвид Мойес может тренировать Эвертон, по информации Mirror.

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Как сообщает источник, шотландский специалист хотел бы вернуться в Эвертон на пост главного тренера.

Эвертон находится в зоне вылета после восьми туров АПЛ, имея на счету всего 7 очков в 8 играх.

Отметим, что в следующем туре АПЛ Эвертон будет играть против Вест Хэм Юнайтед. Этот матч состоится в субботу, 19-го октября.

Марко Сильва может быть уволен в случае поражение в матче.

Напомним, что последним местом работы Мойеса был как раз таки Вест Хэм Юнайтед.

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Теги: Дэвид Мойес, Эвертон
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