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Сульшер поссорился с футболистами МЮ - The Sun

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Норвежский специалист недоволен своими подопечными.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер разругался с игроками команды после поражения от Ньюкасла (1:0), сообщает The Sun.

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Источник утверждает, что норвежец раскритиковал футболистов за низкий уровень мотивации и обвинил их в безволии. Наставник также отметил, что из-за плохой игры его могут уволить в ближайшее время.

Сообщается, что после этого разговора некоторые футболисты перестали общаться с тренером.

Напомним, МЮ занимает 12-ое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 9 очков.

Ранее сообщалось, что Сульшер был вынужден удалить аккаунт в Twitter из-за гневных сообщений фанатов.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
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