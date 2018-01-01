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Лидер Кристал Пэлеса подаст в суд на своего агента из-за срыва ухода из клуба

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Уилфрид Заха недоволен тем, что остался в клубе.
Уилфрид Заха
Уилфрид Заха
Getty Images

Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заха разочарован тем, что остался в составе “орлов“.

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По информации Daily Mail, ивуарийский футболист хочет подать в суд на своего агента Уилла Солтхауса, представляющего компанию Unique Sports Management (USM).

Уилфрид уведомил своего агента, что хочет покинуть USM. Однако поступил отказ. Компания сообщила футболисту, что контракт Заха действует до конца этого сезона и что он будет обязан выплатить ей комиссию в случае перехода в другой клуб в ближайшие два трансферных окна.

Главной причиной является то, что Заха был намерен покинуть клуб. Но агент не захотел предпринимать действия. Как считает ивуарийский футболист, агент и владелец клуба находятся в дружеских отношениях.

Отметим, что ПСЖ интересовалось игроком. 

Напомним, что бывший владелец клуба назвала Клоппа - высокомерным.

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Теги: Уилфрид Заха, Кристал Пэлес, АПЛ
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