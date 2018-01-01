Фред: МЮ нужно заткнуться и работать
Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред прокомментировал неудачный старт своей команды, которая подвергается критики каждый день.
Читай также: Стало известно, кто может возглавить Тоттенхэм
“У бывших игроков есть право на критику, они выиграли столько титулов. Нам же нужно просто заткнуться и делать свою работу на поле.
Некоторая критика бессмысленна. Но многие замечания могут быть полезны. Мне нравится читать, что люди говорят о моей игре. Я могу попытаться играть лучше.
Я понимаю критику, каждый день, когда я приезжаю на тренировки, вижу большие буквы с названием клуба, чувствую ответственность.
Читай также: Экс-нападающий МЮ: Надеюсь, что мы не будем ждать титула 29 лет, как Ливерпуль
Я понимаю, что Манчестер Юнайтед - гигантский клуб. Мне нравится читать об истории, лучших игроках и важных моментах из прошлого.
Для нас пока все складывается неудачно. Наши соперники выигрывают титулы, а мы даже не попадаем в Лигу чемпионов. Фанаты из-за этого расстраиваются, я тоже“, - приводит слова Фреда Esporte Interativo.
Напомним, что Сульшер удалил свой аккаунт в Twitter из-за гневных сообщений.
Отметим, что Невилл заявлял, что МЮ получает заслуженную боль.
Полная версия правил