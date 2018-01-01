Фред: МЮ нужно заткнуться и работать

Бразильский футболист позитивно воспринимает критику.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред прокомментировал неудачный старт своей команды, которая подвергается критики каждый день.

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“У бывших игроков есть право на критику, они выиграли столько титулов. Нам же нужно просто заткнуться и делать свою работу на поле.

Некоторая критика бессмысленна. Но многие замечания могут быть полезны. Мне нравится читать, что люди говорят о моей игре. Я могу попытаться играть лучше.

Я понимаю критику, каждый день, когда я приезжаю на тренировки, вижу большие буквы с названием клуба, чувствую ответственность.

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Я понимаю, что Манчестер Юнайтед - гигантский клуб. Мне нравится читать об истории, лучших игроках и важных моментах из прошлого.

Для нас пока все складывается неудачно. Наши соперники выигрывают титулы, а мы даже не попадаем в Лигу чемпионов. Фанаты из-за этого расстраиваются, я тоже“, - приводит слова Фреда Esporte Interativo.

Напомним, что Сульшер удалил свой аккаунт в Twitter из-за гневных сообщений.

Отметим, что Невилл заявлял, что МЮ получает заслуженную боль.