Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фред: МЮ нужно заткнуться и работать

Комментариев: 0
Бразильский футболист позитивно воспринимает критику.
Фред
Фред
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред прокомментировал неудачный старт своей команды, которая подвергается критики каждый день.

Читай также: Стало известно, кто может возглавить Тоттенхэм

“У бывших игроков есть право на критику, они выиграли столько титулов. Нам же нужно просто заткнуться и делать свою работу на поле.

Некоторая критика бессмысленна. Но многие замечания могут быть полезны. Мне нравится читать, что люди говорят о моей игре. Я могу попытаться играть лучше.

Я понимаю критику, каждый день, когда я приезжаю на тренировки, вижу большие буквы с названием клуба, чувствую ответственность.

Читай также: Экс-нападающий МЮ: Надеюсь, что мы не будем ждать титула 29 лет, как Ливерпуль

Я понимаю, что Манчестер Юнайтед - гигантский клуб. Мне нравится читать об истории, лучших игроках и важных моментах из прошлого.

Для нас пока все складывается неудачно. Наши соперники выигрывают титулы, а мы даже не попадаем в Лигу чемпионов. Фанаты из-за этого расстраиваются, я тоже“, - приводит слова Фреда Esporte Interativo.

Напомним, что Сульшер удалил свой аккаунт в Twitter из-за гневных сообщений.

Отметим, что Невилл заявлял, что МЮ получает заслуженную боль.

Поделись:
Теги: Фред, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь