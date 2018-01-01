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Давид Луис: У нас с Лэмпардом были разные взгляды

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Бразилец принял решение уйти ещё до того, как получил предложение от Арсенала.
Давид Луиз
Давид Луиз
Getty Images

Защитник Арсенала Давид Луис рассказал подробности перехода в состав “каноинров“ из Челси.

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“Безусловно, Челси мне всегда нравился. Я увидел возможность продолжения карьеры в другом месте, но я всегда буду благодарен Челси, где я обзавелся друзьями на всю жизнь.

Уход из Челси? Это было мое личное решение после откровенного разговора с Лэмпардом. У нас были разные взгляды на будущее, поэтому я выбрал другой путь.

Но я принял решение уйти еще до того, как получил предложение от Арсенала. Оно поступило спустя несколько дней.

Арсенал тоже отличный клуб, я согласился без колебаний“, - заявил Луис в интервью для TalkSport.

Напомним, что игрок перешел за 8 миллионов фунтов. 

Отметим, что из-за перехода ресторана Луиса подвергся критике.

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Теги: Давид Луис, Арсенал, Челси, АПЛ
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