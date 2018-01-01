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Экс-игрок МЮ: Де Хеа вообще не понимает, что происходит

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Бывший полузащитник разочарован тем, что в "красных дьяволов" нет лидера на поле.
Пол Инс
Пол Инс
Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Инс раскритиковал Де Хеа за отсутствие лидерских качеств.

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“Я смотрел послематчевое интервью Де Хеа и был в растерянности. Он должен быть одним из лидеров команды.

Если бы на его месте стоял Петер Шмейхель, вы бы никогда не увидели такого интервью. Вместо того, чтобы рассказать, где команда действовала не так, Де Хеа говорил только: “Я не знаю, я не знаю, я не знаю“.

Это один из топ-игроков, лидер Манчестер Юнайтед, который только что подписал пятилетний контракт. И он выглядит так, как будто понятия не имеет о том, что происходит.

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Если вы фанат Юнайтед, который посмотрел это интервью одного из главных лидеров команды и услышал то, что он сказал, то вы будете правы, подумав, что это позор.

Я бы смотрел это с мыслью, что он не понимает, что происходит. Думаю, он жалеет, что подписал этот контракт“, - приводит слова Инса Goal.com.

Отметим, что ранее Де Хеа стал жалеть болельщиков собственной команды из-за плохих результатов.

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Теги: Пол Инс, Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол
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