Венгер: Почеттино должен показать людям, что может дать больше команде
Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер прокомментировал текущее положение Маурисио Почеттино, который возможно покинет Тоттенхэм.
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“Каждый год люди хотят от тебя чего-то большего. Я испытал это на себе в лондонском Арсенале. Мы на протяжении 20 лет были в первой четверке английской Премьер-лиги, но в итоге этого недостаточно.
Сейчас, если вы пробиваетесь в Лигу чемпионов, болельщики счастливы. Это случилось с Почеттино. Он проделал хорошую работу с Тоттенхэмом, однако на данном этапе столкнулся с трудностями.
Теперь он должен показать людям, что может дать команде еще больше. Это очень важно“, - цитирует слова Венгера beIN Sports.
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