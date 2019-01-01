Астон Вилла возмущена поведением собственных фанатов

Астон Вилла против расизма.

Астон Вилла выступила с заявлением по поводу поведения собственных болельщиков во время матча с Норвич Сити (5:1). Как сообщает Sky Sports, болельщики распевали расистскую песню, которая адресована игрокам клуба.

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“Клуб Астон Вилла испытывает отвращение и потрясение от того, что в социальных сетях распространяются кадры с нашими болельщиками, которые поют расистскую песню, адресованную двум игрокам собственного клуба.

Поведение такого характера портит доброе имя футбольного клуба Астон Вилла и наших болельщиков. Если преступники будут выявлены, они будут самым решительным образом наказаны клубом и переданы в полицию.

Наши сотрудники службы безопасности усилят бдительность на предстоящих играх, чтобы гарантировать - каждый, кто попытается повторить эту песню, будет жестко наказан.

Мы знаем, что можем рассчитывать на помощь большинства наших фанатов, чтобы немедленно устранить подобные явления“, - говорится в заявлении Астон Виллы.

Напомним, что Бернарду Силве выдвинуто обвинение от FA.