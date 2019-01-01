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Конте: Лукаку нужно больше тренироваться из-за своих размеров

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Главный тренер Интера верит, что бельгиец сможет обрести свою игру.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал теперешнее положение Ромелу Лукаку в команде.

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“Ромелу - это, безусловно, тот игрок, который должен больше тренироваться из-за своих размеров, Лукаку нужно больше работать, играть и быть в отличной форме.

В начале сезона он травмировал спину. Мы однозначно нуждались в Лукаку в матче против Барселоны, нам было важно, чтобы он был в составе. Но он не сыграл.

Лукаку очень мотивирован и старается показывать свою лучшую игру. Надеюсь, что все проблемы остались позади, и он будет готов на 100 процентов“, - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что Лукаку стал игроком Интера в летнее трансферное окно.

Отметим, что свой последний матч Интер проиграл, тем самым прервал успешную серию побед.

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Теги: Ромелу Лукаку, Антонио Конте, Интер, Сериа А
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