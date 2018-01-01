Стало известно, кто может возглавить Тоттенхэм

Руководство клуба может пригласить Моуринью или Аллегри.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино в ближайшем время может покинуть пост главного тренера “шпор“.

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Как сообщает Calciomercato, руководство Тоттенхэма ищет замену Почеттино.

Руководство клуба хочет пригласить бывшего наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, или же экс-тренера туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Напомним, что ранее были слухи о возможном назначение Саутгейта на пост главного тренера.

Стоит отметить, что Почеттино не боится увольнения.