Стало известно, кто может возглавить Тоттенхэм
Руководство клуба может пригласить Моуринью или Аллегри.
Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино в ближайшем время может покинуть пост главного тренера “шпор“.
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Как сообщает Calciomercato, руководство Тоттенхэма ищет замену Почеттино.
Руководство клуба хочет пригласить бывшего наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, или же экс-тренера туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.
Напомним, что ранее были слухи о возможном назначение Саутгейта на пост главного тренера.
Стоит отметить, что Почеттино не боится увольнения.
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