Экс-владелец Кристал Пэлеса: Клопп стал высокомерным

Английский бизнесмен считает, что Клопп изменился.

Бывший владелец Кристал Пэлеса Саймон Джордан поделился мнением о том, что Клопп стал высокомерным после победы в Лиге чемпионов.

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“Я заметил небольшое изменение в Юргене Клоппе, в его словах и устойчивости его позиции. Я нахожу его послематчевое интервью очень грубым и раздражительным, хотя знаю, что журналисты могут свести вас с ума нелепыми вопросами.

Это о его объяснениях насчет произошедшего с Салахом. Но я не видел, чтобы он жаловался на то, что сделал Трент Александер-Арнольд, когда тот шипами проехал по ахиллову сухожилию соперника.

Как бы то ни было, Клопп был очень агрессивен, комментируя случившееся с Салахом“, - приводит слова Джордана talkSport.

Напомним, что Клопп - лучший тренер прошлого сезона.