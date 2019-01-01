Невилл: МЮ получает ту боль, которую заслуживает
Бывший игрок Манчестер Юнайтед прокомментировал игру “красных дьяволов“ в текущем сезоне.
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“Вдали от дома они не настроены на победу в смысле менталитета. Они позволяют играм идти в спокойном ритме. Глубина команды недостаточно хороша, и они сделали шаг назад. На протяжении последних лет МЮ показывает различный стиль футбола.
Этой команде требуется пять-шесть новичков, и они будут стоить много денег. Совет директоров за все отвечают.
Плохой подбор персонала, плохой подбор тренеров, а затем их увольнение. МЮ получает ту боль, которую заслуживает.
Они должны убедиться, что получают высококачественных игроков в клуб, которые хотят там быть. Но нет быстрого решения“, - приводит слова Невилла Sky Sports.
Отметим, что ранее Невилл заявлял о необходимости приобретения новых игроков.
Напомним, что главный тренер Манчестер Юнайтед удалил свой аккаунт в Twitter из-за оскорблений в его адрес.
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