Де Хеа: Мне жаль наших болельщиков

Голкипер признался, что это худший период в МЮ с тех пор, как он присоединился к команде.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа оценил результаты команды в нынешнем сезоне после поражения от Ньюкасла (1:0).

“Что идет не так в МЮ? Все. Я думаю, многие вещи нужно улучшить. Честно, я даже не знаю, что сказать. Просто продолжать работать, продолжать сражаться, продолжать прибавлять с каждым днем. Это сложный момент, но мы - МЮ, нам нельзя опускать руки.

Наверное, это худший период, самый сложный с тех пор, как я здесь (с 2011 года - прим.ред). Я не знаю, что происходит. Мы уже две игры не можем забить даже одного гола. Мне жаль болельщиков.

Команда должна проявить себя. У нас были травмы важных игроков, но это не оправдание. Мы - Манчестер Юнайтед, мы должны и дальше упорно работать на тренировках, сражаться и выигрывать“, - цитирует испанца Sky Sports.

Отметим, что после восьми туров АПЛ “красные дьяволы“ набрали лишь девять очков. На данный момент Манчестер Юнайтед занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.