Почеттино: Меня беспокоит жизнь, а не футбол

Главный тренер "шпор" не считает увольнение крахом всей жизни.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном увольнение из-за неудовлетворительных результатов команды.

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“Боюсь ли я увольнения? Нет, не боюсь, меня беспокоит жизнь, а не футбол.

Футбол - это игра, в которой ты иногда побеждаешь, а иногда проигрываешь. Задача для нас одна - победа.

В последних двух играх была тяжелая ситуация для нас, но я не хочу философствовать или говорить, что все плохо“, - цитирует слова Почеттино talkSPORT.

Напомним, что последнюю игру “шпоры“ проиграли Брайтону.

Отметим, что в этом матче получил травму основной вратарь Тоттенхэма.