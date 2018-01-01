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Манчестер Сити - Вулверхэмптон 0:2 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Горожане" всухую проиграли на собственном поле.

Манчестер Сити - Вулверхэмптон: видео голов
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: видео голов
Getty Images

В рамках восьмого тура чемпионата Англии Манчестер Сити сенсационно проиграл Вулверхэмптону на своем поле.

“Горожане“ пропустили два гола, а вот забить в ворота “волков“ так и не смогли. Отметим, что дублем в этом поединке отличился полузащитник Адама Траоре.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон:

Манчестер Сити - Вулверхэмптон 0:2
Голы: Траоре, 80, 90+4.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Зинченко, 46), Фернандиньо, Отаменди, Канселу - Гюндоган, Родри, Д. Силва (Жезус, 75) - Марез (Б. Силва, 60), Агуэро, Стерлинг.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу - Боли, Коади, Саисс (Беннетт, 13) - Траоре, Невеш, Моутиньо, Дендонкер, Винагре (Хонни, 74) - Хименес, Кутроне (Доэрти, 68).

Предупреждения: Родри, Канселу, Эдерсон, Гюндоган, Фернандиньо - Невеш, Моутиньо.

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Теги: Манчестер Сити, Вулверхэмптон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
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