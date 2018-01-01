Манчестер Сити - Вулверхэмптон 0:2 видео голов и обзор матча АПЛ
В рамках восьмого тура чемпионата Англии Манчестер Сити сенсационно проиграл Вулверхэмптону на своем поле.
“Горожане“ пропустили два гола, а вот забить в ворота “волков“ так и не смогли. Отметим, что дублем в этом поединке отличился полузащитник Адама Траоре.
Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон:
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 0:2
Голы: Траоре, 80, 90+4.
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Зинченко, 46), Фернандиньо, Отаменди, Канселу - Гюндоган, Родри, Д. Силва (Жезус, 75) - Марез (Б. Силва, 60), Агуэро, Стерлинг.
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу - Боли, Коади, Саисс (Беннетт, 13) - Траоре, Невеш, Моутиньо, Дендонкер, Винагре (Хонни, 74) - Хименес, Кутроне (Доэрти, 68).
Предупреждения: Родри, Канселу, Эдерсон, Гюндоган, Фернандиньо - Невеш, Моутиньо.
Полная версия правил