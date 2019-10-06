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Гвардиола: В матче против Вулверхэмптона у нас были проблемы во всех аспектах

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Наставник "горожан" прокомментировал поражение своей команды.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити в матче восьмого тура чемпионата Англии всухую проиграл Вулверхэмптону. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подвел итоги этого противостояния.

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"Это был не лучший день для нас. Мы хорошо начали и терпеливо играли в свой футбол, ведь мы знаем, что Вулверхэмптон умеет хорошо защищаться. Мы слегка нервничали, и это сказывалось на создании моментов. Также мы испытывали сложности с контратаками.

У Манчестер Сити были проблемы во всех аспектах. Мы - команда, которая играет определенным образом, но это был плохой день, и такое иногда случается", - приводит слова Гвардиолы Goal.

Отметим, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко начал матч против Вулверхэмптона на скамейке запасных.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Вулверхэмптон
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