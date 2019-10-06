Гвардиола: В матче против Вулверхэмптона у нас были проблемы во всех аспектах
Действующий чемпион Англии Манчестер Сити в матче восьмого тура чемпионата Англии всухую проиграл Вулверхэмптону. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подвел итоги этого противостояния.
Читай также: Голкипер Уотфорда: Прежде чем ты понимаешь, что делать, Манчестер Сити уже атакует
"Это был не лучший день для нас. Мы хорошо начали и терпеливо играли в свой футбол, ведь мы знаем, что Вулверхэмптон умеет хорошо защищаться. Мы слегка нервничали, и это сказывалось на создании моментов. Также мы испытывали сложности с контратаками.
У Манчестер Сити были проблемы во всех аспектах. Мы - команда, которая играет определенным образом, но это был плохой день, и такое иногда случается", - приводит слова Гвардиолы Goal.
Отметим, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко начал матч против Вулверхэмптона на скамейке запасных.
Полная версия правил