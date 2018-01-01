Зинченко начнет матч против Вулверхэмптона со скамейки запасных

Украинец не попал в стартовый состав Манчестер Сити на предстоящий поединок чемпионата Англии.

В матче восьмого тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле примет Вулверхэмптон. Встреча состоится сегодня, 6-го октября, в 16:00 по киевскому времени.

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Накануне поединка главные тренеры команд объявили стартовые составы команд. Примечательно, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола принял решение не выпускать в основе украинского футболиста Александра Зинченко. Вместо него слева в обороне сыграет Канселу.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Канселу - Гюндоган, Родри, Д. Силва - Марез, Агуэро, Стерлинг

Запасные: Браво, Анхелиньо, Гарсия, Зинченко, Б. Силва, Жезус, Фоден

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу - Боли, Коади, Саисс - Траоре, Невеш, Моутиньо, Дендонкер, Винагре - Хименес, Кутроне

Запасные: Радди, Доэрти, Вальехо, Беннетт, Хонни, Килман, Гиббс-Уайт

Напомним, на этой неделе Александр Зинченко вовсе не попал в заявку Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов против Динамо Загреб.