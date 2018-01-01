Сульшер был вынужден удалить аккаунт в Twitter из-за гневных сообщений фанатов

Специалист стал получать много негативных сообщений, что вынудило его удались аккаунт в социальной сети.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер был вынужден удалить свою страницу в социальной сети Twitter из-за нападок болельщиков.

Читай также: Прикол дня: Игрок МЮ вышел на матч против АЗ с ребенком, который выше него

Как сообщает The Mirror, болельщики "красных дьяволов" в последнее время активно выражали свое недовольство игрой команды, однако финальной точкой для них стала ничья с АЗ (0:0) в рамках матча второго тура группового этапа Лиги Европы.

Источник также отмечает, что перед удалением аккаунта Сульшер написал одному из фанатов, который публично поддержал норвежца.

"Привет, Сэм. Спасибо за твое сообщение. Я рад, что хотя бы кто-то видит прогресс, которого мы добились. И результат в атаке обязательно придет", - написал поклоннику Сульшер.

Читай также: Погба выложил 15 тысяч на сторожевого пса для защиты от фанатов

Отметим, что после семи сыгранных матчей в АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков. В Лиге Европы клуб находится на второй строчке в группе L, набрав 4 балла после двух поединков.

Ранее экс-игрок сборной Англии заявил, что нынешний МЮ - самый слабый за последние десятилетия.