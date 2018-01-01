Льорис получил ужасную травму в матче с Брайтоном

Вратарь, вероятно, пропустит длительный срок.

Голкипер сборной Франции и английского Тоттенхэма Уго Льорис в поединке АПЛ против Брайтона получил ужасную травму.

Инцидент произошел на 3-й минуте встречи. После того как кипер отбил мяч перед собой, он слишком неудачно приземлился на левую руку.

Пока неизвестно, сколько он пропустит времени, однако рука - сломана.

Слабонервным видео смотреть не рекомендуется.

Напомним, сам поединок завершился разгромной победой Брайтона (3:0). Сейчас "шпоры" расположились на шестом месте в таблице АПЛ.