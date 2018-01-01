Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Льорис получил ужасную травму в матче с Брайтоном

Комментариев: 0
Вратарь, вероятно, пропустит длительный срок.
Уго Льорис
Уго Льорис
Getty Images

Голкипер сборной Франции и английского Тоттенхэма Уго Льорис в поединке АПЛ против Брайтона получил ужасную травму.

Инцидент произошел на 3-й минуте встречи. После того как кипер отбил мяч перед собой, он слишком неудачно приземлился на левую руку.

Пока неизвестно, сколько он пропустит времени, однако рука - сломана.

Слабонервным видео смотреть не рекомендуется.

Напомним, сам поединок завершился разгромной победой Брайтона (3:0). Сейчас "шпоры" расположились на шестом месте в таблице АПЛ.

Поделись:
Теги: Тоттенхэм, Уго Льорис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь