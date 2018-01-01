Брайтон сенсационно разгромил Тоттенхэм

"Шпоры" потеряли в этом матче основного вратаря.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Брайтон обыграл лондонский Тоттенхэм. Поединок состоялся на стадионе Фалмер-Зе Амекс и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Ниль Мопе, Аарон Коннолли и Аарон Коннолли.

Отметим, что в первой половине игры основной вратарь Тоттенхэма Уго Льорис покинул поле из-за травмы.

После восьми туров в активе Тоттенхэма 11 очков, команда находится на шестой строчке в чемпионате Англии. Брайтон набрал девять баллов и расположился на 12 месте.

Брайтон - Тоттенхэм

Голы: Мопе, 3, Коннолли, 32, 65.

Брайтон: Райан – Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн – Гросс, Альзате (Бонг, 88), Стивенс (Мюррей, 90), Муй – Мопе, Коннолли (Биссума, 80).

Тоттенхэм: Льорис (Гассанига, 8) – Сиссоко, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис – Ндомбеле (Уинкс, 46), Дайер – Ламела, Эриксен, Сон (Моура, 73) – Кейн.

Предупреждения: Стивенс, Данк – Дайер.