Немецкий вратарь верит, что он еще получит возможность защищать ворота мерсисайдцев.

Вратарь Бешикташа Лорис Кариус, арендованный у Ливерпуля, выразил желание вернуться в мерсисайдский клуб.

"У меня есть контракт до конца текущего сезона, после чего я вернусь в Ливерпуль. Было бы здорово остаться там. Надеюсь вновь сыграть за этот клуб. Но не исключено, что я продолжу карьеру в другом английском клубе, возможно - в моей родной Германии. Сейчас никто не может ответить утвердительно.

Я больше не думаю о той ночи в Киеве. Слишком много времени прошло, почти два сезона. Тогда было очень много обстоятельств. У меня была травма, но никто об этом не говорил. Люди могут говорить что угодно, меня это больше не волнует", - приводит слова Кариуса Goal.com.

Напомним, что из-за нескольких критических ошибок Кариуса Ливерпуль проиграл Реалу (1:3) в финале Лиги чемпионов-2017/18.

После этого немца отправили в аренду в турецкий Бешикташ, а на его место был куплен бразильский вратарь Алиссон.