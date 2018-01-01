Деревянченко: Я не буду пропускать удары Головкина

Сергей отметил, что чувствует себя хорошо перед поединком с Геннадием.

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал предстоящий бой против казахстанца Геннадия Головкина, который пройдет за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе.

"Чувствую себя отлично, готов к поединку. Буду показывать все, что знаю на 100%. Буду хорошо двигаться и не пропущу удары Геннадия", - приводит слова Деревянченко Ruptly.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Следить за событиями этого поединка можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

Ранее также Виктор Постол поделился ожиданиями от предстоящего поединка.