Алиссон может вернуться на поле в ближайшее время

Бразильский голкипер восстанавливается после травмы.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о состоянии голкипера команды Алиссона Беккера.



“Возможно, он сыграет против Лестера. А возможно и нет. Вчера он впервые тренировался с командой.

Если вы знакомы с занятиями вратарей, то знаете, что они более интенсивные, чем у полевых игроков. Алиссон выглядел действительно хорошо. Мне нужно будет посоветоваться с несколькими людьми перед тем, как принять решение“, - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.



Матч Ливерпуль - Лестер состоится в субботу, 5-го октября. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, Алиссон получил травму в стартовом матче АПЛ против Норвича.