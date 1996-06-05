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Алиссон может вернуться на поле в ближайшее время

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Бразильский голкипер восстанавливается после травмы.
Алиссон Беккер
Алиссон Беккер
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о состоянии голкипера команды Алиссона Беккера.
 
“Возможно, он сыграет против Лестера. А возможно и нет. Вчера он впервые тренировался с командой.

Если вы знакомы с занятиями вратарей, то знаете, что они более интенсивные, чем у полевых игроков. Алиссон выглядел действительно хорошо. Мне нужно будет посоветоваться с несколькими людьми перед тем, как принять решение“, - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.
 
Матч Ливерпуль - Лестер состоится в субботу, 5-го октября. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, Алиссон получил травму в стартовом матче АПЛ против Норвича.

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Теги: футбол, АПЛ, Ливерпуль, Юрген Клопп, Алиссон Беккер
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