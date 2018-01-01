Ярмоленко: Я не в стопроцентной форме, но близок к этому

Украинец поделился своим мнением о текущей игре своей команды, а также рассказал о своей форме.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о своем текущем состоянии после восстановления от травмы, а также поделился мнением о старте сезона для “молотобойцев“.

“Сейчас я чувствую себя хорошо. Раньше я ежедневно на протяжении нескольких месяцев усердно работал, чтобы восстановиться. Я счастлив, ведь я люблю футбол и наслаждаюсь своим пребыванием в Вест Хэме. Конечно, сейчас я не на 100% в форме, но я уже близок к ней.

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Мы движемся от матча к матчу. Пеллегрини - отличный тренер, который много с нами общается и хочет, чтобы мы играли в атакующий и техничный футбол. Сейчас мы идем на пятом месте, неплохо играем, но сезон только начался.

Важно думать о своей игре и показывать свой лучший футбол, и посмотрим, к чему это приведет. В каждом домашнем матче мы чувствуем поддержку фанатов. Мы должны играть агрессивно, как в матче с МЮ, и тогда мы можем победить“, - цитирует Ярмоленко пресс-служба Вест Хэма.

Ранее об игре украинца Андрея Ярмоленко высказался главный тренер “молотобойцев“ Мануэль Пеллегрини.