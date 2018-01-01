Клуб из третьего дивизиона Англии пытается найти форварда по объявлению
Один из клубов английской Лиги 1 (третий дивизион страны) предпринял попытку найти нового форварда благодаря сайту поиска работы Indeed.
Клуб не указал свое название, но в описании к вакансии отметил, что ранее выступал в Премьер-лиге, а теперь играет в Лиге 1. В требованиях к кандидату клуб указал следующие:
- опыт игры в Чемпионшипе (1 год) или эквивалентный опыт;
- наличие голевых рекордов или высоких показателей результативности;
- хорошие физические габариты и умение держать мяч;
- доступность прямо сейчас (свободный трансфер или аренда).
Также клуб отметил характеристики, которые будут преимуществом перед другими кандидатами:
- опыт игры в АПЛ или эквивалентном чемпионате;
- выступление на международном уровне (игра за сборную).
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Также отмечается, что у футболиста должен быть паспорт ЕС или разрешение на работу в Англии. Работодатель обещает кандидату зарплату в размере 50 - 75 тысяч фунтов в год (56 - 84 тысячи евро).
Переговоры ведутся через агентство DB Sports, в связи с чем британский корреспондент Майк Миней сделал предположение, что вакансию опубликовал Бирмингем или Портсмут.
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Стоит отметить, что в январе этого года английский Сток Сити при помощи объявлений пытался найти центрального защитника, вингера и нападающего, у которых есть опыт игры в Чемпионшипе, и, в идеале, в Лиге чемпионов. Правда, этот способ не помог команде найти нужных игроков.
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