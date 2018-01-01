Клуб из третьего дивизиона Англии пытается найти форварда по объявлению

Неназванный клуб опубликовал вакансию на сайте поиска работы, указав весьма интересные требования к кандидату.

Один из клубов английской Лиги 1 (третий дивизион страны) предпринял попытку найти нового форварда благодаря сайту поиска работы Indeed.

Клуб не указал свое название, но в описании к вакансии отметил, что ранее выступал в Премьер-лиге, а теперь играет в Лиге 1. В требованиях к кандидату клуб указал следующие:

опыт игры в Чемпионшипе (1 год) или эквивалентный опыт;

наличие голевых рекордов или высоких показателей результативности;

хорошие физические габариты и умение держать мяч;

доступность прямо сейчас (свободный трансфер или аренда).

Также клуб отметил характеристики, которые будут преимуществом перед другими кандидатами:

опыт игры в АПЛ или эквивалентном чемпионате;

выступление на международном уровне (игра за сборную).

Читай также: Прикол дня: Игрок МЮ вышел на матч против АЗ с ребенком, который выше него

Также отмечается, что у футболиста должен быть паспорт ЕС или разрешение на работу в Англии. Работодатель обещает кандидату зарплату в размере 50 - 75 тысяч фунтов в год (56 - 84 тысячи евро).

Переговоры ведутся через агентство DB Sports, в связи с чем британский корреспондент Майк Миней сделал предположение, что вакансию опубликовал Бирмингем или Портсмут.

Читай также: Пресс-служба Черноморца придумала оригинальный способ скрыть лица новичков команды

Стоит отметить, что в январе этого года английский Сток Сити при помощи объявлений пытался найти центрального защитника, вингера и нападающего, у которых есть опыт игры в Чемпионшипе, и, в идеале, в Лиге чемпионов. Правда, этот способ не помог команде найти нужных игроков.

Ранее сообщалось, что UFC случайно разослала журналистам номер секс-агентства вместо телефона бойца.