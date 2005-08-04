Защитник Вест Хэма: Каждый знает качества Ярмоленко

Диоп похвалил украинца за его игру.

Защитник Вест Хэма Исса Диоп поделился мнением про Андрея Ярмоленко.

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“Каждый знает качества Ярмоленко. Он пропустил много из-за травмы, но вернулся на 100% и очень помогает команде.

Мы его большие поклонники“, - сказал Диоп официальному сайту Вест Хэма.

Отметим, что украинский футболист показал, как проходят тренировки в клубе.

Напомним, Ярмоленко перешел в Вест Хэм из дортмундской Боруссии 11 июля 2018 года.

В октябре он получил травму ахилла и пропустил более восьми месяцев.