Защитник Вест Хэма: Каждый знает качества Ярмоленко
Диоп похвалил украинца за его игру.
Защитник Вест Хэма Исса Диоп поделился мнением про Андрея Ярмоленко.
Читай также: Пеллегрини: Ярмоленко играет так, как мы от него ожидали
“Каждый знает качества Ярмоленко. Он пропустил много из-за травмы, но вернулся на 100% и очень помогает команде.
Мы его большие поклонники“, - сказал Диоп официальному сайту Вест Хэма.
Отметим, что украинский футболист показал, как проходят тренировки в клубе.
Напомним, Ярмоленко перешел в Вест Хэм из дортмундской Боруссии 11 июля 2018 года.
В октябре он получил травму ахилла и пропустил более восьми месяцев.
Полная версия правил