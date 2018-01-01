Экс-игрок сборной Англии: Это самый слабый МЮ за последние десятилетия

Бывший игрок "манкунианцев" жестко прошелся по своему бывшему клубу.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн подвел итоги матча “красных дьяволов“ в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ Алкмар.

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“Теперь можно с уверенностью сказать, что Манчестер Юнайтед - команда среднего звена. Я уверен, что они не пробьются даже в топ-6 по итогам сезона.

Вероятно, они смогут занять место в верхней половине таблицы, но даже просто эти разговоры вызывают беспокойство, правда?

Это, наверное, самый слабый Манчестер Юнайтед за последние десятилетия. С тех пор как сэр Алекс Фергюсон руководил командой. Это уже происходит в течение нескольких лет.

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Возможно, пять, шесть, семь, восемь лет вы думали: Хуже уже не может быть - но каждый раз так и становилось. Хотел бы подчеркнуть, что Сульшер во многих отношениях сознательно ослабил команду.

Он избавился от таких игроков, как Лукаку, Эррера, Дармиан, Санчес, Смоллинг. Он знает, что эти игроки могли улучшить нынешнюю команду, но, думаю, он решил, что нужно сделать пару шагов назад, а затем двигаться вперед. Он решил начать с нуля“, - цитирует слова Оуэна Goal.

Ранее другой экс-игрок прокомментировал начало старта этого сезона от “красных дьяволов“.

Напомним, что Манчестер Юнайтед не смог обыграть АЗ.