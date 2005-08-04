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Пеллегрини: Ярмоленко играет так, как мы от него ожидали

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Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини оценил уровень игры, демонстрируемый Андреем Ярмоленко.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини высказался по поводу выступлений украинского полузащитника команды Андрея Ярмоленко в текущем сезоне.

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"Ярмоленко играет так, как мы от него ожидали, когда подписывали его. В сезоне-2018/19 он также хорошо выступал против топ-клубов, таких как Челси и Манчестер Юнайтед, но потом получил серьезную травму.

Теперь он вернулся и играет так, как мы знаем. По моему мнению, он - второй нападающий для Украины. Он забивает голы и отдает хорошие передачи", - приводит слова Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

В нынешнем сезоне на счету Ярмоленко три гола в шести матчах английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко показал, как его одноклубники "тяжело" работают на тренировках.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Мануэль Пеллегрини, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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