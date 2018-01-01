Экс-нападающий МЮ: Надеюсь, что мы не будем ждать титула 29 лет, как Ливерпуль

Бербатов боится упадка Манчестера Юнайтеда.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов привел сравнения “манкунианцев“ с Ливерпулем.

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“Неприятно и трудно признавать это - Юнайте» сильно отстает от Манчестер Сити и Ливерпуля

Когда эти команды начинают играть, можно увидеть, насколько они уверены и спокойны с мячом. Они знают, как играть. Юнайте» иногда этого не хватает, из-за чего они страдают.

Надеюсь, Манчестер Юнайтед не закончит как Ливерпуль и не будет ждать титула 29 лет. Для клуба вроде Манчестер Юнайтед ждать шесть лет уже много.

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Когда попадаешь в такое пике, начинаешь медленно терять свой ДНК. Посмотрите на Ливерпуль, на то, что с ним происходило все эти годы - никто не пожелает такого.

Конечно, сейчас они играют лучше, но у них ушло много времени на то, чтобы начать играть в отличный футбол. Юнайтед нужно найти победную формулу как можно скорее“, - цитирует слова Бербатова Betfair.

Ранее Бербатов сравнил МЮ Фергюсона с теперешним положениям команды.

Напомним, что МЮ Сульшера выдало худший старт за последние 30 лет.