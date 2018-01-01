Ярмоленко показал, как его одноклубники "тяжело" работают на тренировках
Украинец поделился видео, где Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини беседуют во время занятия.
Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко подшутил над своими партнерами по команде Фелипе Андерсоном и Мануэлем Лансини.
Украинец поделился забавным видео с тренировки, где игроки вместо того, чтобы делать упражнения в тренажерном зале, сидят на полу и беседуют.
“Эти двое всегда тяжело работают“, - отметил украинец.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм выпустил забавный ролик о Ярмоленко в честь года с момента перехода украинца.
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