Ярмоленко показал, как его одноклубники "тяжело" работают на тренировках

Украинец поделился видео, где Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини беседуют во время занятия.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко подшутил над своими партнерами по команде Фелипе Андерсоном и Мануэлем Лансини.

Украинец поделился забавным видео с тренировки, где игроки вместо того, чтобы делать упражнения в тренажерном зале, сидят на полу и беседуют.

“Эти двое всегда тяжело работают“, - отметил украинец.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм выпустил забавный ролик о Ярмоленко в честь года с момента перехода украинца.