FA намерена разобраться в инциденте.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику Манчестер Сити Бернарду Силве.

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Напомним, что португальский футболист опубликовал запись в Twitter, где сравнил Бенжамена Менди с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Шутка была расценена, как расистская.

FA выявила в записи португальца нарушение при отягчающих обстоятельствах, так как в нем была отсылка к расе, цвету коже или национальности, как сообщает BBC.

Бернарду Силва должен дать ответ на обвинение до 9 октября.

Отметим, что Гвардиола заступился за игрока.