FA выдвинуло обвинение Бернарду Силве
FA намерена разобраться в инциденте.
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику Манчестер Сити Бернарду Силве.
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Напомним, что португальский футболист опубликовал запись в Twitter, где сравнил Бенжамена Менди с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Шутка была расценена, как расистская.
FA выявила в записи португальца нарушение при отягчающих обстоятельствах, так как в нем была отсылка к расе, цвету коже или национальности, как сообщает BBC.
Бернарду Силва должен дать ответ на обвинение до 9 октября.
Отметим, что Гвардиола заступился за игрока.
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