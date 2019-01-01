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Рой Кин: Сульшера нужно поддержать трансферами

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Бывший игрок "красных дьяволов" попросил поддержать общество главного тренера клуба.
Рой Кин
Рой Кин
Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин поддержал главного тренера “красных дьяволов“ Оле-Гуннара Сульшера

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“Он хороший, честный парень. Он столкнулся с тяжелой работой, при этом 6-7 молодых игроков набираются опыта.

Мы все слишком нетерпеливы, хотим сиюминутного успеха, но человеку нужно дать время. Он разочарован, находится под давлением, но справляется с этим.

Он классный парень, но, конечно, будет огорчен, если не выиграет достаточно матчей. Его назначили, так поддержите его трансферами во время двух ближайших окон.

Если судить по игре с Арсеналом (1:1), то ни МЮ, ни “пушкари“ не попадут в топ-4“, - цитирует слова Кина BBC.

Отметим, что для “манкунианцев“ старт этого сезона - худший за последние 30 лет.

Напомним, что Сульшер настаивал на трансферах.

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Теги: Рой Кин, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
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