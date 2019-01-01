Мактоминей: Сложно смириться с ничьей против Арсенала, потому что мы были на высоте

Шотландец стал автором единственного гола "манкунианцев" в ворота "канониров".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей прокомментировал домашнюю ничью с Арсеналом (1:1) в рамках седьмого тура АПЛ. Шотландец отметился дебютным голом за свою команду на Олд Траффорд.

“Это результат - разочарование, учитывая моменты, которые у нас были и то, как мы провели первый тайм. Мы многое делали правильно.

У нас были ошибки, которые нужно исправить, потому что за них приходится платить очками. Все в команде это понимают. Сложно смириться с ничьей против Арсенала, потому что мы были на высоте.

Напомним, МЮ при Сульшере выдал худший старт в АПЛ за последние 30 лет.