Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легенда МЮ раскритиковал Погба после матча с Арсеналом

Комментариев: 0
Петер Шмейхель назвал француза проблемным ребенком.
Петер Шмейхель
Петер Шмейхель
Getty Images

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель прокомментировал игру полузащитника Поля Погба в матче седьмого тура АПЛ против Арсенала (1:1). 

“Я не понимаю, почему Погба играет так глубоко. Какова его роль в этой команде? Даже когда Сульшер сделал замены и выдвинул Поля вперед, ничего не изменилось. Он сделал только две хорошие передачи. Он просто привлекает к себе слишком много внимания. Похоже на то, что Погба - проблемный ребенок в этой команде.

Игроки рядом с ним были достаточно хороши, а он прятался от мяча в первом тайме. Во втором ситуация немного улучшилась. Заметно, что он играет не так хорошо, как в прошлом сезоне. Тысячи боллеьщиков, посетивших матч, были не слишком довольны его действиями“, - приводит слова Шмейхеля Optus Sport.

Напомним, МЮ при Сульшере выдал худший старт в АПЛ за последние 30 лет.

Поделись:
Теги: футбол, МЮ, Петер Шмейхель, Поль Погба
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь