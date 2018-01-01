Легенда МЮ раскритиковал Погба после матча с Арсеналом

Петер Шмейхель назвал француза проблемным ребенком.

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель прокомментировал игру полузащитника Поля Погба в матче седьмого тура АПЛ против Арсенала (1:1).

“Я не понимаю, почему Погба играет так глубоко. Какова его роль в этой команде? Даже когда Сульшер сделал замены и выдвинул Поля вперед, ничего не изменилось. Он сделал только две хорошие передачи. Он просто привлекает к себе слишком много внимания. Похоже на то, что Погба - проблемный ребенок в этой команде.

Игроки рядом с ним были достаточно хороши, а он прятался от мяча в первом тайме. Во втором ситуация немного улучшилась. Заметно, что он играет не так хорошо, как в прошлом сезоне. Тысячи боллеьщиков, посетивших матч, были не слишком довольны его действиями“, - приводит слова Шмейхеля Optus Sport.

Напомним, МЮ при Сульшере выдал худший старт в АПЛ за последние 30 лет.