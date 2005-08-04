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Пьяному полузащитнику Челси пришлось заплатить за рассыпанные в такси чипсы

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Полицейские заставили Росса Баркли заплатить за мусор в автомобиле.
Росс Баркли
Росс Баркли
Getty Images

Полузащитник Челси Росс Баркли попал в неприятную историю в родном Ливерпуле.

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Футболист на следующий день после победы своей команды над Брайтоном (2:0) отправился в родной город, где весело провел время. После гулянки Баркли сел в такси, в котором рассыпал чипсы. Водитель потребовал от игрока заплатить за мусор, однако тот отказался, ссылаясь на отсутствие наличных денег.

Таксист не растерялся и вызвал полицейских, которые прибыли на место и проводили Баркли к ближайшему банкомату. Росс снял деньги и возместил водителю ущерб.

Как сообщает Daily Mirror, за инцидентом наблюдали посетители соседнего бара. Один из очевидцев сообщил, что 25-летний Баркли был в состоянии алкогольного опьянения.

“Баркли рассыпал чипсы в такси и отказывался их убирать. Также он не хотел платить. Он выглядел очень пьяным, едва стоял на ногах“, - цитирует очевидца источник.

Ранее сообщалось, что пьяный судья в Чехии едва стоял на ногах во время матча.

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Теги: Росс Баркли, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, скандал, инцидент
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