Пьяному полузащитнику Челси пришлось заплатить за рассыпанные в такси чипсы

Полузащитник Челси Росс Баркли попал в неприятную историю в родном Ливерпуле.

Футболист на следующий день после победы своей команды над Брайтоном (2:0) отправился в родной город, где весело провел время. После гулянки Баркли сел в такси, в котором рассыпал чипсы. Водитель потребовал от игрока заплатить за мусор, однако тот отказался, ссылаясь на отсутствие наличных денег.

Таксист не растерялся и вызвал полицейских, которые прибыли на место и проводили Баркли к ближайшему банкомату. Росс снял деньги и возместил водителю ущерб.

Was it with late night with our England midfielders!!! First Danny Drinkwater and now Ross Barkley. Ross had an argument with a taxi driver in Liverpool over spilled chips. He was ordered by the police to pay the taxi driver which he did eventually. #CFC pic.twitter.com/wInYfMkB8F