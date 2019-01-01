Неутешительная статистика: МЮ при Сульшере выдал худший старт в АПЛ за последние 30 лет

"Красные дьяволы" сумели набрать лишь 9 очков в семи турах чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед на своем поле сыграл вничью с Арсеналом (1:1) в матче седьмого тура чемпионата Англии.

Таким образом, после семи поединков “красные дьяволы“ имеют в своем активе 9 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Подопечные Сульшера повторили антирекорд сезона-1989/90, когда команда Алекса Фергюсона также набрала 9 очков в первых 7 турах чемпионата и, в итоге, финишировала на 13-м месте.

Отметим также и то, что под руководством норвежского специалиста МЮ провел уже 28 матчей в АПЛ (с декабря прошлого года). В этих поединках команда набрала 49 очков.

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А вот бывший главный тренер “красных дьяволов“ Жозе Моуринью, уволенный из-за плохих результатов команды, в своих последних 28-ми матчах за клуб сумел набрать на два очка больше - 51 балл.

Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что команде нужны нападающие, креативность и голы.