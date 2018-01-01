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Сульшер: Нам нужны нападающие, креативность и голы

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Манчестер Юнайтед нуждается в усиление.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился планами на следующее трансферное окно.

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“Когда мы отпустили Ромелу и Алексиса, стало очевидно, что нам нужны нападающие. Нам нужна креативность и голы.

Но нет смысла приглашать игроков, в которых ты не уверен на сто процентов. Нужны правильные, подходящие игроки, которые останутся здесь надолго. Мы предпочитаем долгосрочное мышление.

Мы могли подписать нападающих, но не тех, кто нам интересен. Пока нам не удалось приобрести тех форвардов, которых мы хотим“, -  сказал Сульшер для Football 365. 

Отметим, что спортивный директор выразил полную поддержку тренеру и заверил, что МЮ будет тратить.

Напомним, что бывший игрок “красных дьяволов“ высказался по поводу новых трансферов.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
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