Чудовищный угловой в исполнении футболистки Тоттенхэма
Девушка отметилась неудачным ударом в матче против Вест Хэма.
В поединке третьего тура женского чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Вест Хэмом (2:0) случился необычный эпизод.
Перед перерывом одна из игроков “шпор“ убрала мешающий ей стульчик для фотографов и готовилась к подаче углового. Но ее навес был настолько неточным, что отправился за пределы поля.
#equalpay pic.twitter.com/bFdmLebpUV— Jack Bevan (@TheNo1JB) September 29, 2019
Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата Бразилии болельщики заметили паранормальное явление.
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