Чудовищный угловой в исполнении футболистки Тоттенхэма

Девушка отметилась неудачным ударом в матче против Вест Хэма.

Футболистки Тоттенхэма twitter.com/SpursWomen

В поединке третьего тура женского чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Вест Хэмом (2:0) случился необычный эпизод.

Перед перерывом одна из игроков “шпор“ убрала мешающий ей стульчик для фотографов и готовилась к подаче углового. Но ее навес был настолько неточным, что отправился за пределы поля.

Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата Бразилии болельщики заметили паранормальное явление.