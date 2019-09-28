Саутгейт может возглавить Тоттенхэм

Наставник "трех львов" может стать тренером "шпор".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может стать новым тренером Тоттенхэма после окончания сезона, если команду покинет Маурисио Почеттино, как сообщает Daily Express.

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Как информирует источник, в услугах Почеттино заинтересованы такие клубы, как мадридский Реал и Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед должен будет заплатить компенсацию за Почеттино более 30 миллионов евро.

Напомним, что Маурисио Почеттино вошел в тройку претендентов на награду лучшему тренеру сезона, которую выиграл Юрген Клопп.