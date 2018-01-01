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Эмери про матч МЮ - Арсенал: Нас ждет великое противостояние

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Главный тренер "канониров" в предвкушение матча с "красными дьяволами".
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился ожиданиями о предстоящем матче с Манчестер Юнайтед в 7-м туре АПЛ.

“Это противостояние всегда было и будет великим: и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.

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Каждый раз, когда я смотрел в Испании встречи МЮ – Арсенал или Арсенал – МЮ, получались особенные матчи. Думаю, вечером в понедельник если уж и смотреть какой-то матч, то именно этот.

Мы очень хотим участвовать в играх, где мы можем добиться чего-то важного. Мы хорошо готовимся.

Игроки хотят поскорее сыграть в следующем матче, и мы знаем, что у нас очень хороший шанс набрать 3 очка.

Сульшер опытен, он выступал за МЮ и идеально знаком с клубом. Ему знакомо соперничество на самом высоком уровне, у него хорошие футболисты.

Сейчас его задача - добиться стабильности и выступать так, чтобы попасть в первую четверку“, - цитирует слова Эмери FourFourTwo.

Напомним, что матч Арсенал - МЮ состоится в понедельник, 30-го сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед.

Отметим, что у Арсенала новый капитан.

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Теги: Унаи Эмери, Арсенал Лондон, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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