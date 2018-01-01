Клопп: Я не слишком доволен игрой

Главный тренер Ливерпуля хочет от своей команды лучшей игры.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды в матче 7-го тура чемпионата Англии с Шеффилд Юнайтед (1:0).

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“Нам было важно выиграть в матче с Шеффилд Юнайтед. У нас были прекрасные моменты, несколько - в первом тайме и во втором, когда мы забили.

Подобные матчи не всегда получаются красивыми, в них нужно упорно работать, чтобы добиться результата. Нужно уважать соперника, у нас были хорошие моменты. Это была одна из этих игр, в которой нужно выиграть, но не слишком задумываться об этом.

Я был разочарован, и в перерыве мы поговорили об этом. Мы хорошо стартовали, но должны делать то же самое снова и снова. Я не слишком доволен игрой, но такое случается, - цитирует слова Клоппа ВВС.

Отметим, что Ливерпуль может быть дисквалифицирован из Кубка английской лиги.