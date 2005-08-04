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Ярмоленко стал лучшим игроком матча Борнмут - Вест Хэм

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Портал WhoScored поставил украинцу самую высокую оценку в матче.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко признали лучшим игроком матча против Борнмута.

Саму высокую оценку украинцу поставил портал WhoScored.

Ярмоленко стал автором первого гола в поединке, совершил 39 точных передач из 43 и сделал 55 касания мяча. Таким образом игроку поставили оценку 7,8. Такая же оценка и у одноклубника Ярмоленко Деклана Райса, однако лучшая отметка досталась украинцу.

Матч Борнмут - Вест Хэм завершился со счетом 2:2.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко забил три гола в шести матчах. Высоко оценил игру украинца и тренер Мануэль Пеллегрини. 

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Теги: Андрей Ярмоленко, Мануэль Пеллегрини, Вест Хэм
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