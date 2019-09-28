Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пеллегрини: Очень доволен игрой Ярмоленко

Комментариев: 1
Мануэль Пеллегрини похвалил Андрея Ярмоленко.
Андрей Ярмоленко (справа)
Андрей Ярмоленко (справа)
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини высказался о своем игроке Андрее Ярмоленко, который стал автором первого гола в матче против Борнмута.

"Андрей – особенный игрок. Я думаю, что мы взяли его, по той причине, что он очень техничный полузащитник. Он забивал много голов на протяжение всей своей карьеры. В прошлом сезоне ему очень не повезло, но он вернулся и очень усердно работал. Я очень доволен выступлением Ярмоленко и отмечу, что он не только забивает, он и не теряет ни одного мяча во время игры и всегда очень много работает на поле", – цитирует Пеллегрини football.london.

Тоттенхэм и Борнмут встречались в 7-м туре АПЛ и завершили матч вничью.

Поделись:
Теги: Мануэль Пеллегрини, Андрей Ярмоленко, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, Вест Хэм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.09.2019, 23:25
Оценка:  0
гость
ну если ярмола по вашему в тотенхеме,то вас гнать ссаной метлой тупых ж..юг
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь