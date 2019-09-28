Пеллегрини: Очень доволен игрой Ярмоленко

Мануэль Пеллегрини похвалил Андрея Ярмоленко.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини высказался о своем игроке Андрее Ярмоленко, который стал автором первого гола в матче против Борнмута.

"Андрей – особенный игрок. Я думаю, что мы взяли его, по той причине, что он очень техничный полузащитник. Он забивал много голов на протяжение всей своей карьеры. В прошлом сезоне ему очень не повезло, но он вернулся и очень усердно работал. Я очень доволен выступлением Ярмоленко и отмечу, что он не только забивает, он и не теряет ни одного мяча во время игры и всегда очень много работает на поле", – цитирует Пеллегрини football.london.

Тоттенхэм и Борнмут встречались в 7-м туре АПЛ и завершили матч вничью.