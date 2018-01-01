Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Ньюкасла рассказал, как чуть не погиб после падение с грузовика

Комментариев: 0
Жоэлинтон признался, что его мама до сих пор не знает об этом инциденте.
Жоэлинтон
Жоэлинтон
Getty Images

Нападающий Ньюкасла Жоэлинтон рассказал о том, как его чуть не переехала машина в детстве.

"Мне тогда было 12 лет. Мы хотели поехать на игру, но поле было очень далеко. Поэтому мы решили зацепиться сзади за грузовик. В какой-то момент я не смог сгруппироваться с упал на дорогу. Мне очень  повезло, что ехавший сзади автомобиль успел притормозить и не переехал меня. Из-за этого случая у меня остался огромный шрам на руке.

Моя мама до сих пор не знает этой истории. Да, она спрашивала меня, откуда порез. Но я говорил ей, что упал на футболе. Если бы я сказал правду, она бы заперла меня дома на неделю. А так у меня появился шрам, который, к сожалению плохо затянулся из-за неудачных операций", - приводит слова Жоэлинтона The Sun.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ Жоэлинтон сыграл за Ньюкасл 6 матчей, в которых забил 1 гол.

Поделись:
Теги: Жоэлинтон, Англия, АПЛ, Ньюкасл
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь