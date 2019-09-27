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Ливерпуль минимально обыграл Шеффилд

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Подопечные Клоппа выиграли благодаря позднему голу Вейналдума.
Игроки Ливерпуля празднуют победу
Игроки Ливерпуля празднуют победу
Getty Images

В матче седьмого тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде обыграл Шеффилд Юнайтед.

Мерсисайды нанесли первый удар в створ ворот лишь на 70-й минуте, когда хавбек Джоржиньо Вейналдум и забил решающий гол в матче.

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1
Гол: Вейналдум, 70

Шеффилд Юнайтед: Д. Хендерсон — Бешем, Иган, О'Коннелл — Болдок, Лундстрем, Норвуд (Кларк, 77), Флек, Стивенс — Макберни, Робинсон (Муссе, 60)

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Дж. Хендерсон (Ориги, 64), Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино (Милнер, 87), Мане (Окслейд-Чемберлен, 90+4)

Предупреждения: О'Коннелл — Адриан

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Теги: Ливерпуль, Шеффилд Юнайтед, Англия, АПЛ
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