Манчестер Юнайтед поборется с Реалом за лидера Тоттенхэма
Кристиан Эриксен может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Игрок Тоттенхэма Кристиан Эриксен может перейти в стан Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.
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По информации Goal.com, "красные дьяволы" рассчитывают воспользоваться тем фактом, что летом 2020-го года у полузащитника заканчивается контракт со "шпорами" и подписывать новый он не собирается.
Источник отмечает, что в трансфере лично заинтересован главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Сульшер, которого поддерживает спортивный директор клуба Эд Вудворд.
Ранее сообщалось, что зимой за Кристиана Эриксена также будет бороться мадридский Реал.
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