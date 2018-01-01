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Манчестер Юнайтед поборется с Реалом за лидера Тоттенхэма

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Кристиан Эриксен может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Игрок Тоттенхэма Кристиан Эриксен может перейти в стан Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.

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По информации Goal.com, "красные дьяволы" рассчитывают воспользоваться тем фактом, что летом 2020-го года у полузащитника заканчивается контракт со "шпорами" и подписывать новый он не собирается.

Источник отмечает, что в трансфере лично заинтересован главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Сульшер, которого поддерживает спортивный директор клуба Эд Вудворд.

Ранее сообщалось, что зимой за Кристиана Эриксена также будет бороться мадридский Реал.

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Теги: Кристиан Эриксен, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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