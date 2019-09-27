Манчестер Юнайтед - Арсенал: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Манчестер Юнайтед примет Арсенал в матче чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего поединка.

Манчестер Юнайтед на своем поле примет Арсенал в матче седьмого тура чемпионата Англии. Поединок состоится в понедельник, 30-го сентября, на стадионе Олд Траффорд.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “красных дьяволов“ с коэффициентом 2.48, в то время как на триумф “канониров“ можно поставить с коэффициентом 2.90. Ничью оценили в 3.45.

Специалисты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу Манчестер Юнайтед 2.40, а вот успех Арсенала букмекеры оценили в 2.87. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.50.

Схожие котировки установили и букмекеры из bet365: победа МЮ - 2.37, победа Арсенала - 2.90, ничья - 3.50.

Начиная с 1993-го года команды провели между собой 64 матча. "Красные дьяволы" одержали 31 победу, "канониры" - 18, а еще 15 встреч завершились вничью.

После шести сыгранных туров Арсенал занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 11 очков, а вот МЮ находится на восьмой строчке, набрав 8 баллов.

Напомним, матч МЮ - Арсенал состоится в понедельник, 30-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.